Україна та Словаччина чекають, коли зможуть скасувати плату за візи

Київ. 15 квітня. УНІАН. Найближчими днями Україна і Словаччина мають намір досягнути результатів у переговорах про скасування плати для українців за національні словацькі візи та про внесення змін до угоди про малий прикордонний рух між Україною і Словаччиною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ Словацької республіки Мирослав ЛАЙЧАК на спільній прес-конференції з главою зовнішньополітичного відомства України Костянтином ГРИЩЕНКОМ за підсумками переговорів.

М.ЛАЙЧАК зазначив, що сторони регулярно проводять переговори з цих питань.

«Десь найближчими днями будуть вже якісь результати», - сказав він.

У свою чергу К.ГРИЩЕНКО зауважив, що в ході переговорів були обговорені питання стосовно спрощення процедури перетину кордону для звичайних громадян, а також питання щодо скасування плати на національну словацьку візу.

«Це буде важливим сигналом у контексті двосторонньої співпраці», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Він також повідомив, що сторони домовились пришвидшити внесення змін до угоди про малий прикордонний рух між Україною та Словаччиною.

Крім того, К.ГРИЩЕНКО повідомив, що в ході переговорів обговорювалося широке коло питань. «Це, в першу чергу, наші двосторонні відносини», - додав він. Зокрема, за словами міністра, в ході переговорів сторони обговорили питання економічного співробітництва та співпраці в енергетичній галузі.

Сьогодні К.ГРИЩЕНКО та М.ЛАЙЧАК підписали протокол про співробітництво між міністерствами закордонних справ України та Словаччини.