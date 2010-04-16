Єврокомісія передала Львову обладнання для визначення залишків ветпрепаратів

Львів. 16 квітня. УНІАН. Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануел Пінту ТЕЙШЕЙРА передав Львівській регіональній державній лабораторії ветеринарної медицини та Державному науково-дослідному контрольному інституту ветеринарних препаратів і кормових добавок сучасне лабораторне обладнання з визначення залишків ветеринарних препаратів у продуктах харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, для присутніх на церемонії офіційних осіб та представників ЗМІ було проведено екскурсію лабораторією з демонстрацією роботи обладнання та проведення аналізів зразків харчової продукції.

Реалізація проекту стала можливою завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу у рамках компоненту «Безпечність продуктів харчування» проекту «Виконання Україною зобов’язань щодо членства в СОТ та реалізації Європейської політики добросусідства в аграрному секторі (секторальний підхід)».

ЄС вже передав ветеринарним лабораторіям сучасне обладнання на суму 2 млн. євро для контролю безпечності продуктів харчування тваринного походження у чотири регіональні лабораторії та два інститути у містах Києві, Полтаві, Черкасах, Дніпропетровську та Львові.

Довідка УНІАН. Проект «Виконання Україною зобов’язань щодо членства в СОТ та реалізації Європейської політики добросусідства в аграрному секторі» розрахований на 38 місяців і охоплює декілька пілотних областей. Окремі компоненти програми реалізовуються у АР Крим, Черкаській, Одеській, Херсонській, Львівській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Загальна вартість проекту становить 4,7 млн. євро. Проект на 100% фінансується Європейським Союзом.

Мета проекту полягає у сприянні більш тісній співпраці між Україною та ЄС і гармонізації українських стандартів з вимогами СОТ, зокрема, в аграрному секторі завдяки застосуванню секторального підходу.

Проект складається з чотирьох компонентів, які передбачають покращення у галузі безпеки продуктів харчування, розвиток ринкової інфраструктури та сільської місцевості, а також зміцнення потенціалу Міністерства аграрної політики України в управлінні та координуванні секторальним підходом.