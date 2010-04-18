Через проблеми з авіарухом скасовано засідання Ради ЄС

Брюссель. 18 квітня. УНІАН. ЄС скасував засідання Ради міністрів, призначене на 19 квітня, через проблеми з авіарухом.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Ради ЄС. 19 квітня у Люксембургу мало відбутися засідання Ради міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС.

Разом з тим, авіаційний рух залишається закритим в багатьох європейських країнах. Так, у Бельгії повітряний рух було повністю закрито о 16-30 у четвер, 15 квітня. Останнє рішення продовжило заборону на польоти до сьогодні, до 14-00.

Бельгійська авіакомпанія Brussels Airlines вже заявила про припинення польотів до 12-00 понеділка, 19 квітня.

Повітряний рух залишається також закритим у Великобританії, Нідерландах, Данії, Швеції, Норвегії, Фінляндії, Польщі, частині Франції, Німеччини, Чехії.

Метеорологи повідомляють про те, що активність ісландського вулкану Ейяфьяллайокуль поки не зменшується.