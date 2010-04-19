Повітрний рух Бельгії залишається закритим

Брюссель. 19 квітня. УНІАН. Повітряний рух в Бельгії залишається закритим до 20-00 понеділка, 19 квітня.

Про це повідомляють сьогодні бельгійські ЗМІ з посиланням на держсекретаря з питань мобільності Бельгії Етьєна ШУППА.

Разом з тим, за інформацією ЗМІ, бельгійська авіакомпанія Brussels Airlines вже скасувала всі свої рейси до 10-00 вівторка, 20 квітня, а low-cost компанія Ryanair – до 13-00 середи, 21 квітня.

Повітряний рух в Європі також закритий у Великобританії, Ірландії, Данії, Фінляндії, Норвегії, Швеції, Нідерландах, Франції, Німеччині, Польщі та країнах Балтії.

Як повідомляв УНІАН, авіарух у значній частині Європи паралізований з 15 квітня через попіл від ісландського вулкану Ейяфьяллайокуль.

Сьогодні іспанське головування в ЄС проведе надзвичайне засідання Ради міністрів з питань транспорту ЄС в режимі відео-конференції для оцінки ситуації, що склалася.