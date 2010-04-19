Ісландський вулкан не вплинув на операції НАТО

Брюссель. 19 квітня. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН заявляє, що виверження ісландського вулкану не вплинули на операції НАТО.

“Я можу запевнити вас, що ісландський вулкан не мав ніякого ефекту ні на наші операції, ні на захист території союзників”, - сказав він.

Генсек НАТО не надав інших деталей.

Як повідомляв УНІАН, цивільний авіарух у значній частині Європи паралізований з 15 квітня через попіл від ісландського вулкану Ейяфьяллайокуль.