Угода України з РФ про флот не вплине на відносини Києва та Брюсселя?
Португальський експерт про пріоритети України
Брюссель. 24 квітня. УНІАН. Дослідник португальського Інституту міжнародних відносин та безпеки Васко МАРТІНС вважає, що угода України з РФ про продовження на 25 років терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Севастополі не завадить відносинам Києва та Брюсселя.
Таку думку він висловив у телефонному коментарі власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.
“Я не бачу суттєвих перепон для відносин України з ЄС”, - сказав експерт.
В.МАРТІНС зазначив, що угода з Росією про флот, підписана в обмін на зниження ціни на газ, сприятиме підтримці української економіки.
При цьому, за словам експерта, саме питання економіки мають стати на сьогодні головним пріоритетом для української влади.
“Топ-пріоритет – економіка. Якщо Україна хоче бути членом ЄС в майбутньому, є певні стандарти, яких Україна має дотримуватися для членства. Тому це перший пріоритет”, - сказав він.
В.МАРТІНС також зазначив, що Росія може допомогти в окремих питаннях Україні швидше, ніж Європейський Союз, який, на сьогодні, до того ж зайнятий питаннями глобальної економічної кризи, кризи в Греції та рядом інших проблем.
“Тобто, в довгостроковій перспективі ЄС має залишатися пріоритетом для України, але в коротко- і середньостроковій перспективі Росія може допомогти розвитку української економіки набагато більше, ніж Європа”, - сказав експерт.
Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2010 року у Харкові Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України, якою передбачене базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більш ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.