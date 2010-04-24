Угода України з РФ про флот не вплине на відносини Києва та Брюсселя?

Брюссель. 24 квітня. УНІАН. Дослідник португальського Інституту міжнародних відносин та безпеки Васко МАРТІНС вважає, що угода України з РФ про продовження на 25 років терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Севастополі не завадить відносинам Києва та Брюсселя.

Таку думку він висловив у телефонному коментарі власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

“Я не бачу суттєвих перепон для відносин України з ЄС”, - сказав експерт.

В.МАРТІНС зазначив, що угода з Росією про флот, підписана в обмін на зниження ціни на газ, сприятиме підтримці української економіки.

При цьому, за словам експерта, саме питання економіки мають стати на сьогодні головним пріоритетом для української влади.

“Топ-пріоритет – економіка. Якщо Україна хоче бути членом ЄС в майбутньому, є певні стандарти, яких Україна має дотримуватися для членства. Тому це перший пріоритет”, - сказав він.

В.МАРТІНС також зазначив, що Росія може допомогти в окремих питаннях Україні швидше, ніж Європейський Союз, який, на сьогодні, до того ж зайнятий питаннями глобальної економічної кризи, кризи в Греції та рядом інших проблем.

“Тобто, в довгостроковій перспективі ЄС має залишатися пріоритетом для України, але в коротко- і середньостроковій перспективі Росія може допомогти розвитку української економіки набагато більше, ніж Європа”, - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2010 року у Харкові Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України, якою передбачене базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більш ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.