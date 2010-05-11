Поляки поки не готові підтримувати Качинського на виборах

Варшава. 11 травня. УНІАН. За кандидата у президенти Польщі від правлячої партії ”Громадянська платформа” Броніслава КОМОРОВСЬКОГО у першому турі виборів, який відбудеться 20 червня, готові віддати голоси 45% виборців.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, такими є дані соціологічного опитування, проведеного компанією SMG/KRC.

При цьому за кандидата від найбільшої опозиційної партії ”Право і справедливість” Ярослава КАЧИНСЬКОГО готові проголосувати 34% виборців.

У другому турі, який запланований на 4 липня, за провладного кандидата готові голосувати 54% поляків проти 41%, які планують підтримати брата-близнюка загиблого в авіакатастрофі Президента Польщі Леха Качинського.

5% опитаних поляків ще не визначились, за кого будуть голосувати у другому турі.

Водночас, наймолодший, 36-річний кандидат, представник опозиційної партії ”Союз лівих демократів” Гжегож НАПЄРАЛЬСЬКИЙ, за даними опитування, отримує 5% голосів виборців, віце-прем’єр, лідер Польської селянської партії Вальдемар ПАВЛЯК - 4%, екс-міністр фінансів та закордонних справ Анджей ОЛЕХОВСЬКИЙ - 3%, монархіст Януш КОРВІН-МІККЕ - 2%, екс-голова Сейму Марек ЮРЕК - 1%.

Водночас опитування засвідчило зростання рейтингу Я.КАЧИНСЬКОГО, якого порівняно з попереднім опитуванням, готові підтримати на 4% більше поляків у першому турі, і на 7% у другому.

За цей період рейтинг Б.КОМОРОВСЬКОГО не змінився.

Як повідомляв УНІАН, Державна виборча комісія зареєструвала кандидатами у президенти Польщі на позачергових виборах 9 кандидатів.

Чергові вибори Президента Польща мали відбутися восени цього року.