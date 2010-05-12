У Великобританії новий прем`єр

Київ. 12 травня. УНІАН. Лідер Консервативної партії Великої Британії Девід КАМЕРОН став новим прем`єр-міністром країни після відставки лейбориста Гордона БРАУНА, повідомляє Бі-Бі-Сі.

У вівторок увечері після аудієнції у королеви ЄЛИЗАВЕТИ ІІ Д.КАМЕРОН прибув до резиденції прем`єр-міністра на Давнінг-стріт, 10.

У короткому зверненні 43-річний лідер консерваторів, який став наймолодшим британським прем`єр-міністром за майже 200 років, висловив наміри створити сильну, стабільну і відповідальну урядову коаліцію з Ліберально-демократичною партією, яка на виборах 6 травня посіла третє місце.

Саме відставка Г.БРАУНА у вівторок увечері поклала край політичній невизначеності, яка запанувала в Британії після виборів 6 травня, коли жодна партія не набрала необхідних 326 місць для того, щоб сформувати уряд. Консерватори отримали 306 парламентських мандатів, лейбористи - 258, а ліберал-демократи - 57.

В обмін на згоду увійти до складу урядової коаліції ліберал-демократи отримають 5 місць в уряді. Їхній лідер Нік КЛЕГГ став віце-прем`єр-міністром. Інші призначення ще уточнюються.