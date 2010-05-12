У Брюсселі розпочнеться прес-конференція Генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена та екс-Держсекретаря США Мадлен Олбрайт

В ході прес-конференції будуть представлені пропозиції групи експертів щодо внесення змін до стратегічної концепції НАТО. Передбачається, що підготовлені пропозиції будуть представлені Раді Північно-Атлантичного Альянсу.

Дата події: 17 травня 2010 року. Час початку: 11:00.