Єврокомісія каже про пріоритетні реформи для України

Брюссель. 12 травня. УНІАН. Єврокомісія вважає, що в 2010 році Україна має забезпечити макрофінансову та політичну стабільність і боротися з корупцією.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленій сьогодні Комісією доповіді щодо розвитку України в 2009 році в рамках щорічної оцінки прогресу країн-учасниць Європейської політики сусідства.

У доповіді зазначається, що в 2009 році Україна уповільнила процес реформ, що, на переконання Комісії, частково було пов’язано з глобальною економічною та фінансовою кризою, а також з місцевими політичними та конституційними складнощами.

У своїй доповіді Комісія також визначила пріоритети для України на 2010 рік.

Серед них – забезпечення макрофінансової стабільності, конституційна реформа з метою забезпечення політичної стабільності за збереження демократичного шляху розвитку, реформа енергетичного і зокрема, газового сектору, адміністративна реформа, боротьба з корупцією, в тому числі через судову реформу, а також покращення бізнес- та інвестиційного клімату.

Як повідомляв УНІАН, загалом в Європейській політиці сусідства беруть участь 16 країн-сусідів ЄС. З них 12 країн погодилися на підписання План дій, в рамках яких Комісія щорічно представляє свою оцінку прогресу цих країн.