Євроінтеграція України не залежить від відносин Києва та Москви

Брюссель. 12 травня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЄ вважає, що євроінтеграція України залежатиме не від її відносин з Росією, а від готовності керівництва здійснювати європейські реформи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції, представляючи оцінку 5-ти річної реалізації Європейської політики сусідства.

“Ми неодноразово закликали українську владу забезпечити гарні відносини з усіма сусідами. Я думаю відповідь є в тому, наскільки українське керівництво віддано реформам, тому пакету реформ, який відповідає європейському порядку денному, і наскільки Україна готова реалізовувати цей пакет реформ”, - сказав комісар ЄС.

Як повідомляв УНІАН, з останній час Україна та Росія вже домовилися про продовження перебування на 25 років Чорноморського флоту Росії в Севастополі в обмін на зменшення ціни на газ, а також ведуть переговори про можливість посилення співпраці в ядерній енергетиці, авіабудуванні, суднобудуванні та ряді інших галузей.