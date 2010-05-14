Українці Британії протестували проти дій української влади
Зараз готують звернення до Януковича
Брюссель. 14 травня. УНІАН. Українці Британії 11 травня провели акцію протесту проти дій української влади.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомила голова Комітету захисту української цілісності та честі Мирослава МАТВІЇВСЬКА.
В ході мітингу, що відбувся поблизу пам’ятника Святому Володимиру у Лондоні, українці Британії схвалили резолюцію, в якій висловили свою стурбованість щодо ігнорування новою владою України демократичними процесами та Конституції України, зростаючим наближенням України до Росії в економічному та політичному планах, заперечення Голодомору, як геноциду проти українського народу, призначення «відомих українофобів» на ключові позиції в уряді.
Після мітингу українці пройшли до Посольства України у Великобританії, де вручили резолюцію працівникам посольства.
Крім того, в ході мітингу Комітет захисту української цілісності та честі почав збір підписів під зверненням до Президента України, яке також планується передати до посольства України.