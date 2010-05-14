Українці Британії протестували проти дій української влади

Брюссель. 14 травня. УНІАН. Українці Британії 11 травня провели акцію протесту проти дій української влади.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомила голова Комітету захисту української цілісності та честі Мирослава МАТВІЇВСЬКА.

В ході мітингу, що відбувся поблизу пам’ятника Святому Володимиру у Лондоні, українці Британії схвалили резолюцію, в якій висловили свою стурбованість щодо ігнорування новою владою України демократичними процесами та Конституції України, зростаючим наближенням України до Росії в економічному та політичному планах, заперечення Голодомору, як геноциду проти українського народу, призначення «відомих українофобів» на ключові позиції в уряді.

Після мітингу українці пройшли до Посольства України у Великобританії, де вручили резолюцію працівникам посольства.

Крім того, в ході мітингу Комітет захисту української цілісності та честі почав збір підписів під зверненням до Президента України, яке також планується передати до посольства України.