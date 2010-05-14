Президент європейських ”народників” стурбований справою проти Тимошенко

Брюссель. 14 травня. УНІАН. Президент Європейської народної партії (ЄНП) Вільфред МАРТЕНС занепокоєний відновленням кримінальної справи часів президентства Леоніда КУЧМИ проти Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі ЄНП.

«Я дуже стурбований останніми подіями в українській політиці після президентських виборів. Ці негативні події стали систематичними за своєю природою та становлять загрозу для верховенства права, фундаментальних прав людини та громадянських свобод», - заявив В.МАРТЕНС.

Він зазначив, що, по-перше, в українському парламенті неконституційним шляхом було сформовано більшість та нову коаліцію, і як результат було створено нелегітимний уряд, по-друге, відбуваються постійні порушення свободи слова та відроджується цензура, що «викликало хвилю критики з боку поважних міжнародних медійних організацій, включаючи «Репортерів без кордонів» та «Міжнародну асоціацію із захисту свободи слова».

Президент ЄНП звернув увагу на те, що нова більшість в парламенті відмінила місцеві вибори, а також систематично порушує права опозиції.

«І, нарешті, існують чіткі свідчення політичних маніпуляцій системою правосуддя з боку українських посадовців, спрямовані на залякування та переслідування опозиції. Одним з яскравих прикладів цього стало відкриття кримінальної справи за політичними мотивами проти Юлії ТИМОШЕНКО», - заявив В.МАРТЕНС.

«За останні 5 років ми звикли вважати Україну прикладом демократії в регіоні. Дуже сумно та неприємно спостерігати за тим, як діюча влада нищить та нехтує демократичними досягненнями попереднього уряду», - додав президент ЄНП.

Він також закликав Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА покласти край практиці порушення принципів демократії, зазначивши, що така практика віддаляє Україну від Європейського Союзу. В.МАРТЕНС також закликав В.ЯНУКОВИЧА налагодити демократичними шляхами конструктивний діалог з лідерами опозиції.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня Ю.ТИМОШЕНКО вручили копії постанов про порушення стосовно неї про організацію замаху на давання хабарів суддям Верховного суду України. Кримінальна справа була порушена у травні 2004 року і закрита у січні 2005 року.