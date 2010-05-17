Ескперти радять НАТО пордовжити співпрацю з Росією

Брюссель. 17 травня. УНІАН. Група експертів з розробки стратегічної концепції НАТО до 2020 року вважає необхідною подальшу співпрацю з Росією.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила сьогодні голова групи експертів, колишній держсекретар США Мадлен ОЛБРАЙТ на засіданні Ради Північноатлантичного альянсу.

«Дуже зрозуміло, що це в інтересах НАТО співпрацювати з Москвою для побудови євроатлантичного безпекового порядку на базі співробітництва та для відповідей на такі спільні занепокоєння, як тероризм, розповсюдження ядерної зброї, піратство та торгівля наркотиками», - сказала вона.

Голова групи експертів зазначила, що під час дискусій, проведених групою, частина експертів була налаштована досить скептично щодо готовності Росії до позитивного партнерства. Вона також зазначила, що партнерство повинно бути двостороннім. Разом з тим, за словами М.ОЛБРАЙТ, двері до співпраці з Москвою повинні залишатися відкритими на всіх рівнях.