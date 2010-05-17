Янукович і Медведєв щось заявили про європейську безпеку
17:41, 17 травня 2010Новини ЄС
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У Києві підписано заяву, текст якої поки невідомий
Київ. 17 травня. УНІАН. Президенти України і Російської Федерації Віктор ЯНУКОВИЧ та Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали «Спільну заяву президентів України та РФ щодо удосконалення системи європейської безпеки».
Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання заяви відбулась сьогодні в рамках офіційного візиту Д.МЕДВЕДЄВА до Києва.
Текст заяви поки не оприлюднено.
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