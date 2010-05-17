Янукович і Медведєв щось заявили про європейську безпеку

У Києві підписано заяву, текст якої поки невідомий

Київ. 17 травня. УНІАН. Президенти України і Російської Федерації Віктор ЯНУКОВИЧ та Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали «Спільну заяву президентів України та РФ щодо удосконалення системи європейської безпеки». Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання заяви відбулась сьогодні в рамках офіційного візиту Д.МЕДВЕДЄВА до Києва. Текст заяви поки не оприлюднено.

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