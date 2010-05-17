Україна та Росія підписали угоду про демаркацію кордону
17:42, 17 травня 2010Новини ЄС
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Деталі поки не оголошують
Київ. 17 травня. УНІАН. Україна і Росія уклали угоду про демаркацію державного кордону.
Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання документу відбулась сьогодні у Києві в рамках офіційного візиту Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА в Україну у присутності глав двох держав.
«Угоду між Україною та РФ про демаркацію українсько-російського державного кордону» підписали міністри закордонних справ України та РФ Костянтин ГРИЩЕНКО та Сергій ЛАВРОВ.
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