Україна та РФ хочуть особливого статусу для Придністров`я

Москва. 17 травня. УНІАН. Україна і РФ виступають за вирішення придністровського конфлікту виключно мирними засобами.

Про це йдеться в заяві щодо придністровського врегулювання президентів України та Росії Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА, прийнятій сьогодні в Києві, повідомляє прес-служба Кремля.

«РФ і Україна, виступаючи посередниками й країнами-гарантами справедливого та всебічного врегулювання придністровської проблеми, підтверджують свою прихильність раніше досягнутим у переговорному процесі домовленостям. Вони вважають невід`ємними складовими врегулювання зміцнення довіри між Республікою Молдова й Придністров`ям, забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку в регіоні, подальше становлення інститутів громадянського суспільства, дотримання прав і свобод людини відповідно до норм і принципів міжнародного права», - йдеться в заяві.

«При цьому вони виходять із необхідності вирішення придністровської проблеми виключно мирними політичними засобами шляхом рівноправного діалогу з метою визначення особливого надійно гарантованого статусу Придністров`я на основі дотримання суверенітету й територіальної цілісності Республіки Молдова, конституційного нейтралітету та формування єдиного правового, економічного й оборонного простору», - зазначають президенти.

У заяві йдеться, що країни-гаранти продовжать узгоджені зусилля з відновлення взаєморозуміння між Республікою Молдова й Придністров`ям і закликають їх утримуватися від односторонніх дій, здатних ускладнити ситуацію в регіоні й перспективи врегулювання. В цьому контексті максимальне сприяння надаватиметься діяльності створених Кишиневом і Тирасполем експертних груп із заходів довіри на Дністрі в торговельно-економічній, транспортній, гуманітарній та інших сферах.

РФ і Україна підкреслюють важливу стабілізуючу роль нинішньої миротворчої операції в регіоні й виступають за конструктивну взаємодію всіх компонентів, що входять до неї. Країни-гаранти відзначають, що в Московській заяві від 18 березня 2009 р. сторони висловилися за трансформацію нинішньої операції в мирогарантуючу під егідою ОБСЄ в контексті придністровського врегулювання, й підтверджують принципову готовність взяти в цьому активну участь.

РФ і Україна мають намір у контакті з міжнародними партнерами сприяти створенню належних умов для відновлення роботи «Постійної наради з політичних питань у рамках переговорного процесу з придністровського врегулювання» за участю політичних представників Республіки Молдова й Придністров`я, посередників від Російської Федерації, України та ОБСЄ, а також спостерігачів від Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки.

Країни-гаранти переконані, що тісна співпраця й координація зусиль усіх учасників переговорного процесу в форматі «5+2» здатна прискорити досягнення всебічного й стійкого політичного врегулювання на Дністрі.