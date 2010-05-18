ЄБРР покращив прогноз зростання ВВП України

Київ. 18 травня. УНІАН. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) покращив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2010 році до 4%, що на 1% вище попередніх оцінок.

Про це йдеться в повідомленні щодо перегляду економічних прогнозів країн Центральної та Східної Європи, оприлюдненому на сайті ЄБРР.

«В Україні, яка в 2009 році постраждала від найбільшого падіння економіки серед усіх країн регіону, на сьогодні справи покращуються. Настрої учасників ринку щодо України покращилися після завершення виборів і відновлення переговорів із Міжнародним валютним фондом», - йдеться в повідомленні ЄБРР.

За оцінками експертів ЄБРР, загальне покращення показника зростання ВВП країн Центральної та Східної Європи, за винятком Румунії та Болгарії, становить близько 0,5%, до кінця 2010 року, згідно з прогнозом, рівень зростання ВВП має становити 3,7%.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними Державного комітету статистики України, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками першого кварталу 2010 року проти показника аналогічного періоду 2009 року в постійних цінах 2007 року становило 4,8%.

Довідка УНІАН. За даними Державного комітету статистики, падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року становило не 15%, як повідомлялося раніше, а 15,1%, порівняно з 2008 роком.

Номінальний ВВП за 2009 рік становив 914 млрд. 720 млн. грн., тоді як раніше Держкомстат повідомляв цифру на 2 млрд. 157 млн. грн. менше – 912 млрд. 563 млн. грн.

Падіння ВВП по кварталах у 2009 році, порівняно з аналогічними періодами 2008 року: у І кварталі 2009 р. падіння ВВП становило 20,2%, у ІІ кварталі – залишилося на рівні 17,8%, як повідомлялося раніше, в ІІІ кварталі – 16%, в ІV – 6,8%.