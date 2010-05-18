Греція отримала 14,5 млрд. євро кредиту від країн єврозони
Перший транш перераховано
Брюссель. 18 травня. УНІАН. Греція отримала перші 14,5 млрд. євро допомоги від країн зони євро.
Про це УНІАН повідомили у міністерстві фінансів Греції.
Згідно з повідомленням, Греція отримала ці гроші від Єврокомісії через Європейський центральний банк.
Отримана сума складається з кредитних коштів, наданих країнами-членами єврозони в рамках програми допомоги Греції.
Так, Греція отримала 4,4 млрд. євро від Німеччини, 3,3 млрд. – від Франції, 2,9 млрд. – від Італії, 1,9 млрд. – від Іспанії, 0,9 млрд. – від Нідерландів, по 0,4 млрд. від Австрії та Португалії, а також від Люксембургу, Кіпру та Мальти.
12 травня Греція вже отримала 5,5 млрд. євро від Міжнародного валютного фонду. Таким чином, в цілому, Греція отримала перший транш допомоги в розмірі 20 млрд. євро із загальної суми в 110 млрд., які Греція може отримати протягом трьох років.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня-початку травня країни-члени зони євро вирішили надати допомогу Греції для підтримки стабільності в цілому європейської валюти.
Програма реалізується разом з МВФ протягом 3 років.
Греція завершила 2009 рік з дефіцитом бюджету в 12,7% ВВП.