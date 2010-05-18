Греція отримала 14,5 млрд. євро кредиту від країн єврозони

Брюссель. 18 травня. УНІАН. Греція отримала перші 14,5 млрд. євро допомоги від країн зони євро.

Про це УНІАН повідомили у міністерстві фінансів Греції.

Згідно з повідомленням, Греція отримала ці гроші від Єврокомісії через Європейський центральний банк.

Отримана сума складається з кредитних коштів, наданих країнами-членами єврозони в рамках програми допомоги Греції.

Так, Греція отримала 4,4 млрд. євро від Німеччини, 3,3 млрд. – від Франції, 2,9 млрд. – від Італії, 1,9 млрд. – від Іспанії, 0,9 млрд. – від Нідерландів, по 0,4 млрд. від Австрії та Португалії, а також від Люксембургу, Кіпру та Мальти.

12 травня Греція вже отримала 5,5 млрд. євро від Міжнародного валютного фонду. Таким чином, в цілому, Греція отримала перший транш допомоги в розмірі 20 млрд. євро із загальної суми в 110 млрд., які Греція може отримати протягом трьох років.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня-початку травня країни-члени зони євро вирішили надати допомогу Греції для підтримки стабільності в цілому європейської валюти.

Програма реалізується разом з МВФ протягом 3 років.

Греція завершила 2009 рік з дефіцитом бюджету в 12,7% ВВП.