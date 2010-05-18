600 українських вояків братимуть участь у навчаннях за кордоном
16:53, 18 травня 2010Новини ЄС
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Повідомив міністр оборони
Київ. 18 травня. УНІАН. У навчаннях за кордоном цього року братимуть участь понад 600 військовослужбовців України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні Верховної Ради міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ.
Він зазначив, що у 2010 році відбудеться 21 військове навчання за участю іноземних держав, дев’ять з яких - в Україні.
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