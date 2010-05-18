600 українських вояків братимуть участь у навчаннях за кордоном

Київ. 18 травня. УНІАН. У навчаннях за кордоном цього року братимуть участь понад 600 військовослужбовців України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні Верховної Ради міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ.

Він зазначив, що у 2010 році відбудеться 21 військове навчання за участю іноземних держав, дев’ять з яких - в Україні.