Європарламент хоче обов`язкового маркування одягу ”Made in...”
Єврокомісія підготує пропозиції
Брюссель. 18 травня. УНІАН. Депутати Європарламенту вважають за необхідне запровадити обов’язкове маркування одягу за країною походження.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій сьогодні депутатами Європарламенту доповіді Тойна МАНДЕРСА (група ліберальних партій, Нідерланди).
У документі щодо маркування типів тканин депутати зазначили, що досить часто споживачі в ЄС не знають, де саме були вироблені ті чи інші предмети одягу.
Депутати зазначили, що на сьогодні маркування “Made in…” в ЄС є добровільним і залежить від національного законодавства країн-членів. Разом з тим, в таких країнах, як США, Канада та Японія маркування за країною походження є обов’язковим.
У документі депутати попросили Єврокомісію протягом двох років підготувати доповідь, а також, у випадку необхідності, законодавчі пропозиції для запровадження обов’язкового маркування товарів одягу за країною походження.