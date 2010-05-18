Європарламент хоче обов`язкового маркування одягу ”Made in...”

Брюссель. 18 травня. УНІАН. Депутати Європарламенту вважають за необхідне запровадити обов’язкове маркування одягу за країною походження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій сьогодні депутатами Європарламенту доповіді Тойна МАНДЕРСА (група ліберальних партій, Нідерланди).

У документі щодо маркування типів тканин депутати зазначили, що досить часто споживачі в ЄС не знають, де саме були вироблені ті чи інші предмети одягу.

Депутати зазначили, що на сьогодні маркування “Made in…” в ЄС є добровільним і залежить від національного законодавства країн-членів. Разом з тим, в таких країнах, як США, Канада та Японія маркування за країною походження є обов’язковим.

У документі депутати попросили Єврокомісію протягом двох років підготувати доповідь, а також, у випадку необхідності, законодавчі пропозиції для запровадження обов’язкового маркування товарів одягу за країною походження.