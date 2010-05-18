ВР пустила іноземні війська на навчання в Україну

Київ. 18 травня, УНІАН. Верховна Рада України ухвалила Закон “Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2010 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 394 із 433 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі.

Не голосувала у повному складі фракція КПУ.

Даним законом схвалено рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2010 році для участі в українсько-польсько-канадсько-литовському навчанні ”Кленова Арка – 2010”, багатонаціональному навчанні ”Бар`єр – 2010”, багатонаціональному навчанні ”Світла Лавина – 2010”, українсько-словацькому навчанні ”Слов`яни за мир – 2010”, українсько-румунському навчанні, українсько-білоруському навчанні, багатонаціональному навчанні ”Козацький Степ – 2010”, українсько-американському навчанні ”Сі Бриз – 2010”, українсько-американському навчанні ”Репід Трайдент – 2010”.