Країнам ЄС доплачуватимуть за біженців

Брюссель. 18 травня. УНІАН. Європарламент хоче надавати допомогу країнам-членам ЄС, які добровільно запрошуватимуть біженців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій сьогодні на сесії Європарламенту в Страсбурзі доповіді Руї ТАВАРЕС (група об’єднаних лівих, Португалія).

“за” проголосували 512 депутатів, проти – 81, утримались – 7.

Згідно з доповіддю, країни-члени ЄС, які вирішили добровільно брати участь в механізмі розселення біженців з третіх країн, мають отримувати 6 тис. євро за кожного біженця за його перший рік перебування в країні, 5 тис. євро – за другий рік перебування та 4 тис. – за наступні роки.

При цьому гроші, отримані за перші два роки перебування біженців мають бут вкладені в розвиток програми розселення біженців.

Програма розселення спрямована на розселення в ЄС людей, які отримали статус біженців в третіх країнах (наприклад, іракські біженці в Сирії).

Депутати поки не узгодили з Радою ЄС пріоритети, за якими до цієї програми мають обиратися біженці. Так, Європарламент хотів би, щоб передусім програма розселення була б спрямована на дітей, неповнолітніх, осіб з серйозними медичними проблемами, тоді, як Рада ЄС пропонує запровадити пріоритети за географічною ознакою.