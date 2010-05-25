Участь України в Митному союзі не суперечитиме участі в СОТ?

Київ. 25 травня. УНІАН. Академік Російської академії наук Сергій ГЛАЗЬЄВ вважає, що участь України в Митному союзі не суперечить участі України у Світовій організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час свого виступу на Міжнародній конференції «Нові горизонти українсько-російських відносин» сьогодні в Києві.

«Участь України в Митному союзі можлива, воно не суперечить нормам СОТ», - сказав С.ГЛАЗЬЄВ.

Водночас він визнав, що це зажадає великих зусиль у переговорах. «Це справа техніки, і якщо буде ухвалено політичне рішення, всі технічні питання можуть регулюватися», - зазначив він.

На думку С.ГЛАЗЬЄВА, теоретично всі ці питання можна вирішити. «Як мені здається, торгові суперечності, які в цьому разі виникнуть в російсько-українських відносинах, можуть бути розв’язані лише в тристоронньому форматі: відносинах вільної торгівлі України і Митного союзу, відносинах вільної торгівлі України і Європейського Союзу і відносинах вільної торгівлі Митного союзу і Європейського Союзу», - сказав він.

С.ГЛАЗЬЄВ також зазначив, що об`єктивно Росія зацікавлена, щоб Україна стала частиною єдиної митної території. «Якщо Україна увійде до Митного союзу, а це означає деяке підвищення митного тарифу, ми, звичайно, знижуватимемо ставки єдиного митного тарифу з тим, щоб вийти на компроміс і збалансувати погіршення доступу на український ринок з боку третіх країн деяким зниженням митного тарифу в цілому за єдиною митною територією», - сказав він.

Крім того, на думку С.ГЛАЗЬЄВА, Україні необхідно відновити участь в Єдиному економічному простору і включитися в процес його формування.

Він також вважає, що в умовах економічної кризи для України і Росії життєво важливо мати спільну стратегію розвитку в наукоємних галузях. «Пріоритетні напрями співпраці, які були оголошені на зустрічі на вищому рівні, пов`язані з авіаційною промисловістю, атомною енергетикою і атомною промисловістю, суднобудуванням, є критично важними, і ми, якщо хочемо бути успішними, просто приречені на те, щоб розвивати ці напрями разом, у різних формах – спільних підприємств, спільних корпорацій, спільних великих проектів», - сказав він.

У зв`язку з цим С.ГЛАЗЬЄВ вважає, що Україні потрібно янайшвидше повертатися до процесів економічної інтеграції, що зараз відбувається в рамках ЄврАзЕС, зокрема повноправно брати участь в Центрі високих технологій ЄврАзЕС.