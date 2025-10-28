Учені пояснили загадкові спалахи на фотографіях неба 1950-х років, які пов'язували з НЛО

Фахівці проаналізували історичні фотографії, зроблені під час огляду неба Паломарською обсерваторією в період з 1949 по 1957 рік.

Загадкові "зіркоподібні" спалахи світла, помічені на знімках оглядів неба в 1950-х роках, довгий час асоціювалися з повідомленнями про спостереження непізнаних літаючих об'єктів(НЛО). Про це пише The Independent.

Зазначається, що ці спалахи, які тривають менше 50 хвилин, з'являються на одному знімку, але зникають до того, як буде зроблено наступний знімок тієї ж ділянки неба. Пропоновані пояснення цієї аномалії варіювалися від астероїдів до непізнаних аномальних явищ (НАЯ), що є новою офіційною назвою НЛО.

Але тепер учені виявили тісний зв'язок між цими спалахами і наземними випробуваннями ядерної зброї.

У новому дослідженні, опублікованому в журналі Scientific Reports, вчені проаналізували історичні фотографії, зроблені під час огляду неба Паломарською обсерваторією (POSS-I) в період з 1949 по 1957 рік, до запуску першого в світі супутника.

На фотографіях, зроблених під час цього огляду неба, видно кілька загадкових яскравих плям, які або повністю зникали, або короткочасно спалахували в небі.

Під час дослідження фахівці зібрали дані, що охоплюють 2718 днів, і порівняли дати таких короткочасних спостережень з датами наземних ядерних випробувань і повідомленнями про НАЯ.

Науковці виявили, що ці спалахи, або короткочасні явища, на 45% частіше спостерігалися в дні протягом дня після випробування ядерної зброї, ніж у дні за межами вікна ядерних випробувань. Дослідники пишуть:

"Результати виявили значущий зв'язок між ядерними випробуваннями і спостережуваними короткочасними явищами. З 1951 року до запуску "Супутника" 1957 року США, Радянський Союз і Велика Британія провели щонайменше 124 наземні ядерні випробування".

Цікаво, що кількість цих короткочасних спалахів, зафіксованих на камеру, також збільшувалася, коли люди незалежно повідомляли про спостереження НЛО. Дослідники виявили, що загальна кількість короткочасних спалахів збільшувалася більш ніж на 8 відсотків з кожним новим зареєстрованим спостереженням НЛО.

"Наші результати надають додаткові емпіричні підтвердження достовірності феномена НЛО і його потенційного зв'язку з розробкою ядерної зброї, надаючи дані, що виходять за рамки повідомлень очевидців", - пишуть вони.

Важливо, що хоча останнє дослідження не розкриває точну причину появи короткочасних космічних об'єктів або природу НЛО, результати пов'язують їх з ядерними випробуваннями і допомагають спростувати деякі теорії. Наприклад, зв'язок з ядерними випробуваннями передбачає, що короткочасні спалахи не є дефектами фотопластинок.

Оскільки короткочасні спалахи спостерігаються приблизно через добу після ядерних випробувань, вони можуть не бути осколками бомб, які проносяться по небу незабаром після вибуху.

Однак, за словами вчених, результати вказують на "невипадковий" зв'язок між появою таких короткочасних спалахів у небі та ядерними випробуваннями, а також повідомленнями про НЛО. Вони дійшли висновку, що деякі поки що незадокументовані атмосферні явища, спричинені ядерними вибухами або пов'язані з радіоактивними опадами, могли послужити стимулом для деяких звітів НАЯ.

Спостереження за НЛО

Офіс Пентагону з НЛО у 2023 році отримав 757 повідомлень про невстановлені аномальні явища (UAP). Фіксується різке збільшення кількості спостережень і свідчень свідків. При цьому експосадовці Міноборони стверджують, що Штати мають технології, які далеко перевищують людські можливості.

