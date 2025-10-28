Влада Центрального В'єтнаму евакуювала десятки тисяч людей із затоплених районів, де транспорт і електроенергія були відключені.

Рясні дощі, що обрушилися останніми днями, спричинили серйозні повені в центральному В'єтнамі, особливо в популярних туристичних напрямках Хюе і Хойан. Про це пише Reuters.

За даними державного агентства з боротьби зі стихійними лихами, кількість опадів у кількох районах колишньої імперської столиці Хюе, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і стародавнього міста Хойан перевищила 1000 міліметрів за 24-годинний період.

Зазначається, що В'єтнам часто схильний до смертоносних штормів і повеней, які призводять до масштабної шкоди майну, особливо в сезон штормів з червня по жовтень.

Фотографії, опубліковані в державних ЗМІ, показують, що більша частина Хойана затоплена паводковими водами, кілька будинків затоплено до даху, і влада евакуює туристів на човнах.

У Хюе, згідно зі звітом агентства, 32 із 40 комун постраждали від паводкових вод глибиною 1-2 метри. Уряд заявив, що рівень води в Хюе досяг рекордно високого рівня.

Згідно з повідомленнями державних ЗМІ, сильна повінь також змусила державну компанію Vietnam Railways Corp призупинити сполучення між столицею Ханоєм і діловим центром Хошиміном.

Уряд заявив, що понад 306 000 домогосподарств і підприємств у провінціях Хюе, Дананг і Куангчі постраждали від відключень електроенергії.

Рівень води в основних річках Центрального В'єтнаму сягнув піку, і сильні повені триватимуть найближчими днями, водночас існує ризик зсувів ґрунту.

Згідно з державною статистикою, за перші дев'ять місяців цього року внаслідок стихійних лих у В'єтнамі загинуло 187 осіб, а матеріальні збитки становили 611 мільйонів доларів США.

Повені у світі

Раніше сотні людей загинули протягом тижня в гірських районах Пакистану та Індії через проливні мусонні зливи. Зливи спричинили руйнівні раптові повені, які пронеслися через долини та села, несучи каміння та уламки.

