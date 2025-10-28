Польський прем'єр заявив, що корупція всередині Угорщини зробила цю країну однією з найбідніших у ЄС.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан "зачарований Москвою". За його словами, угорський політик хоче побудувати в країні авторитарну модель за зразком Росії, пише The Guardian.

"Останнім часом Віктор Орбан, схоже, зачарований Москвою. Тепер він вважає, що краще побудувати дещо авторитарну модель, деякою мірою за зразком Росії", - сказав Туск.

Польський прем'єр додав, що Угорщина була набагато попереду Польщі в 1989 році, але зараз є однією з найбідніших країн у Європейському Союзі.

"Ті, хто допустив корупцію, наприклад, щодо європейських фондів, відстали в цій великій гонці за економічним зростанням і процвітанням народу", - підкреслив Туск.

Напружені відносини між Польщею та Угорщиною - важливі новини

Нагадаємо, що раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що рішенням польського суду, який постановив, що саботаж проти об'єктів Росії не є злочином. Він підкреслив, що сподівається на те, що командувач Силами безпілотних систем України угорського походження Роберт "Мадяр" Бровді виведе з ладу нафтопровід "Дружба".

У відповідь на це держсекретар прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з питань міжнародних комунікацій і зв'язків Золтан Ковач заявив, що слова Сікорського є "безвідповідальними". Він звинуватив польського міністра в тому, що він "ставить під загрозу історичну польсько-угорську дружбу та угорську енергетичну безпеку".

