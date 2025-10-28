Росіяни заявляють, що Україна застосувала ці ракети у ніч проти 27 жовтня.

Російські пропагандистські Telegram-канали публікують відеоролики, на яких нібито зафіксовано проліт української ракети FP-5 "Фламінго". Поки що офіційні джерела України і Росії не підтвердили і не спростували цю інформацію.

Один із таких Telegram-каналів опублікував відео, на якому невідомий повітряний об'єкт пролітає повз об'єктив камери. Автор заявив, що на цьому відео зафіксовано проліт ракети "Фламінго" під час масованої атаки по Росії в ніч із 26 на 27 жовтня.

Як пише Militarnyi, не варто повністю виключати таку можливість. У виданні зазначили, що частина опублікованих матеріалів має ознаки, характерні для польоту крилатих ракет.

Багато опублікованих відеороликів мають низьку якість, через що важко ідентифікувати повітряну ціль. Ба більше, ці відео здебільшого поширюють російські пропагандистські ресурси без незалежних підтверджень.

Пакета "Фламінго" вже мала успішне бойове застосування на полі бою

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська ракета "Фламінго" мала успішне бойове застосування. За його словами, неодноразові використання, разом із системою "Рута", показали "дієвий результат".

Зеленський поділився, що Україна планує масштабувати застосування ракети "Фламінго" вже цього року. Український лідер зазначив, що Україна працює над тим, щоб перейти від поодиноких випадків використання цих систем до більш масових.

