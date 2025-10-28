За його словами, це необхідно для того, щоб змусити Путіна почати переговори про завершення війни з Україною.

Президент США Дональд Трамп має намір реалізувати і суворо забезпечити виконання нових жорстких санкцій проти російської нафтової галузі, через які "Лукойл" почав розпродавати свої активи. Таку заяву зробив посол США при НАТО Меттью Вітакер.

За його словами, це необхідно для того, щоб змусити президента РФ Володимира Путіна почати переговори про завершення війни з Україною.

"Ми ввели ці санкції і маємо намір домогтися їх виконання", - сказав Вітакер, постійний представник США при НАТО, в інтерв'ю Bloomberg.

Відео дня

Зазначається, що після оголошення санкцій ціни на нафту підскочили, проте реакція ринку виявилася стриманою через невизначеність, наскільки серйозно Білий дім має намір домагатися їхнього виконання - з огляду на те, що Росія і раніше стикалася з жорсткими санкціями з перших днів війни.

"Можливо, саме цей крок дасть змогу Путіну сісти за стіл переговорів і покласти край цій війні, щонайменше почавши з перемир'я, щоб можна було домовитися про остаточне врегулювання", - зазначив Вітакер.

За його словами, це лише початок:

"Президент Трамп тримає всі козирі у своїх руках - і це лише один із них. У нього ще багато ходів попереду".

Санкції США проти РФ

Минулого тижня Міністерство фінансів США внесло до чорного списку найбільші російські нафтові компанії - "Роснефть" і "Лукойл" - у рамках нової спроби припинити війну, позбавивши Москву доходів, необхідних для її ведення. Це перший великий пакет фінансових санкцій проти Росії з моменту вступу Трампа на посаду.

Міністр економіки Німеччини Катерина Райхе заявила, що американський уряд надав письмові гарантії щодо того, що німецький бізнес "Роснефти" звільнять від нових енергетичних санкцій.

Вас також можуть зацікавити новини: