Україна планує за виручені кошти фінансувати виробництво дефіцитних видів озброєння.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у наступному місяці треба запустити "керований експорт" зброї українського виробництва до країн, які раніше допомагали Україні.

Йдеться про ту українську зброї, якої вдосталь було виготовлено, і яка зберігається на складах. Про це глава держави повідомив за підсумками наради з урядовцями щодо результатів уряду України за сто днів роботи, а також ключових завдань на наступні сто днів.

Як відзначив Зеленський, міністр оборони України Денис Шмигаль має до кінця року забезпечити повне виконання завдань по виробництву й постачанню дронів – FPV, дронів-перехоплювачів та дронів для далекобійних ударів.

"Програму контрольованого експорту нашої зброї треба запустити вже наступного місяця. На кінець року маємо вийти на показник 50+ відсотків зброї українського виробництва в захисті нашої держави", - наголосив Зеленський.

Експорт української зброї

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня Зеленський заявив про запуск "керованого експорту" зброї українського виробництва. Планується продаж тої української зброї за кордон, якої вироблено у достатній кількості і є вдосталь на складах, аби надалі фінансувати за отримані кошті дефіцитні види зброї. Зокрема, йдеться про дефіцитні дрони. Передбачається експорт до США, країн Європи та інших країн, які надавали підтримку Україні.

Водночас, Україна не займатиметься "збройною благодійністю" і не допомагатиме тим країнам, яким байдужа Україна. Відповідно, такі країни українську зброю не отримають.

Разом з тим, має бути й надійний експортний контроль – щоб до українських технологій, до нашої зброї не дістались росіяни та їхні спільники.

