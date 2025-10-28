Обмеження запровадили через наслідки російських ударів по енергетиці.

29 жовтня в окремих регіонах нашої країни застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє "Укренерго".

Причиною запровадження обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти нашої країни.

Час і обсяг застосування обмежень:

Графіки погодинних відключень - з 08:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

Графіки обмеження потужності - з 07:00 до 22:00 – для промислових споживачів.

За даними "Укренерго", час та обсяг застосування обмежень можуть змінити.

У компанії ДТЕК вже оприлюднили графіки відключень електроенергії у Києві. Повідомляється, що у деяких мешканців столиці світла може не бути протягом 3-4 годин.

У частини мешканців Київської області світла протягом дня також не буде близько чотирьох годин. Разом з тим, як в області, так і в столиці є черги щасливчиків, які будуть зі світлом всю добу.

У Дніпропетровській області у деяких споживачів світла може не бути більше трьох з половиною годин. На Дніпропетровщині також є черги, які будуть зі світлом усі 24 години.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, нещодавно росіяни знову атакували українську енергетику. Внаслідок російських ударів по енергетичних об’єктах частина Чернігівської та Донецької області залишилася без світла. Через складну ситуацію в енергосистемі у кількох регіонах країни почалися відключення.

Фахівці вважають, що росіяни прагнуть довести енергосистему України до непридатного стану. Цілеспрямовані атаки почалися з минулого місяця з розподільчих підстанцій залізниці, а потім дійшли до підстанцій "Укренерго", в першу чергу, в прифронтових областях.

