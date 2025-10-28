У Мінську запевнили, що підготовка до розгортання "Орєшніка" наближається до завершення.

Білорусь планує розгорнути російську гіперзвукову ракетну систему середньої дальності "Орєшнік" у грудні. Про це заявила прессекретарка глави Білорусі Наталія Ейсмонт, пише Reuters.

За її словами, підготовка до розгортання "Орєшніка" вже наближається до завершення. В агентстві нагадали, що раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко говорив про те, що розміщення цієї ракети в республіці є відповіддю на "ескалацію з боку Заходу".

Журналісти зазначили, що "Орєшнік" демонстрували під час спільних російсько-білоруських військових навчань минулого місяця, а в листопаді 2024 року російські окупанти вдарили цією ракетою по Дніпру.

Відео дня

Російський диктатор Володимир Путін заявляв, що "Орєшнік" нібито неможливо перехопити і він має руйнівну силу, яку можна порівняти з ядерною зброєю. Проте в агентстві підкреслили, що західні експерти ставлять під сумнів ці твердження.

Яку проблему України виявив удар "Орєшніком" по Дніпру

Раніше ексголовнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що удар росіян по Дніпру балістичною ракетою "Орєшнік" став одним з індикаторів "технологічного відставання" України. Він підкреслив, що Україна залежна у сфері космічних технологій.

За словами Залужного, для нейтралізації такої загрози потрібно мати або аналогічну систему, або систему, яка фіксує старт такої ракети. Він додав, що зараз Україні "час подивитися в космос".

Вас також можуть зацікавити новини: