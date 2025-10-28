Сили оборони намагаються втримати позиції, роблять фортифікаційні споруди.

Російські війська зайшли на околиці Мирнограду Покровського району Донецької області. Там відбуваються вуличні бої.

Про це в етері телемарафону сказав речник управління комунікацій угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал. "В даний час, на жаль, ворог зайшов на околиці Мирнограду, і використовує не тільки артилерійські та безпілотні системи, а також піхотні та технічні засоби", - сказав він.

Він зазначив, що Сили оборони намагаються втримати позиції, роблять фортифікаційні споруди. "Ситуація досить важка і ведуться тяжкі вуличні бої", - додав речник угруповання військ "Схід". За його словами, це не дає можливості використовувати деякі засоби.

Ситуація на Покровському напрямку

Як повідомляв УНІАН, військовий оглядач Денис Попович зазначав, що у Покровську Донецької області відбуваються вуличні бої, ворог намагається закріпитися в місті.

Він наголосив, що ворог присутній в межах міста в досить великій кількості та переміщується малими групами.

Попович наголошував, що навіть якщо Україна втратить Покровськ і Мирноград, це не означатиме, що війну програно, а це буде оперативно-тактична невдача і тоді ворог зможе наступати на Дніпропетровщину.

Сьогодні видання The Washington Post випустило публікацію про Покровськ, в якому йдеться, що РФ не по зубах взяти це ключове місто, за яке вона воює понад рік. Журналісти зазначили, що ЗСУ там досить міцно обороняються і навряд чи росіянам вдасться захопити Покровськ.

