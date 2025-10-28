Італійський міністр підкреслив, що тільки Україна може вирішувати, чи йти їй на територіальні поступки.

Україна не зможе відвоювати території, втрачені з 2014 року, навіть за допомогою союзників. Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, пише Il Sole 24 ore.

"Сьогодні всі вважають неможливим відвоювати території, втрачені Україною у 2014 році та після лютого 2022 року. Росія ніколи їх не поступиться, а Україна не матиме сил відвоювати їх самостійно, навіть із нашою допомогою. Путін не може відступити, зокрема тому, що він змінив конституцію, зробивши окуповані території "російськими" в усіх сенсах, і тим самим поставив себе в становище, коли він не може вести переговори", - сказав він у розмові з італійським журналістом Бруно Веспою.

Крозетто зазначив, що не знає, чи готова Україна піти на територіальні поступки. Він підкреслив, що це може вирішувати тільки Київ.

Відео дня

"Тільки їм (українцям - УНІАН) вирішувати, що є більшою жертвою: поступка територій чи продовження кровопролитної війни, яка може посилитися. Українські втрати становлять 520 тисяч осіб, а російські - понад 1 мільйон. Різниця в тому, що українці знають про свої втрати, а російський народ не має про це уявлення", - додав італійський міністр.

Крім того, Крозетто заявив, що Росія активно поширює пропаганду в європейських країнах. За його словами, Італія є головною країною Європи, яку Москва хоче дестабілізувати.

"Непідозрілі італійці були підкуплені Росією. Росія вже атакує нас гібридною і когнітивною війною. Навіть ми, звичайні громадяни, не помічаємо, як її пропаганда проникла у свідомість і культурну освіту багатьох людей, направляючи їх за допомогою складного використання соціальних мереж та інших інформаційних інструментів, за допомогою наукової інфільтрації, а також за допомогою класичної інфільтрації корупції", - пояснив Крозетто.

Чи готові українці віддати Росії території заради закінчення війни

Нагадаємо, що у вересні 2025 року Центр Разумкова провів опитування серед українців, яке показало, що 73,9% опитаних вірять у перемогу України у війні з Росією. Тільки 8,1% респондентів відповіли, що вони готові поступитися українськими територіями РФ, якби це гарантувало мир.

Також 64,2% опитаних вважають, що в разі укладення угоди про мир між Україною і Росією Кремль порушить домовленості і нападе на нашу країну, щойно йому це буде зручно.

Вас також можуть зацікавити новини: