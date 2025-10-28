Відносно освітньої сфери ведеться дуже детальна робота.

У наступному році в Україні буде забезпечено підвищення заробітних плат вчителям та викладачам вищих освітніх закладів.

Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив за підсумками наради з урядовцями. "Окремо й дуже детально працюємо щодо освітньої сфери, щоб наступного року забезпечити підвищення зарплати і вчителям у школах, і викладачам у закладах вищої освіти", - наголосив Зеленський.

Як відзначив президент, у віцепремʼєра з гуманітарної політики – міністра культури Тетяни Бережної визначені непрості завдання.

Відео дня

"Це залучення ресурсів та коштів у сферу культури в час війни. Є країни, які готові допомогти. МЗС та Офіс підтримають у міжнародній комунікації", - додав Зеленський.

Разом з тим, як повідомив глава держави, детально було обговорено наявну проблематику у сфері охорони здоровʼя, зокрема - ситуацію з цінами на ліки та їхньою доступністю.

"Міністр охорони здоровʼя повинен забезпечити конкретні результати для того, щоб люди відчули, що ліки дійсно стають доступнішими", - повідомив Зеленський.

Крім того, глава держави доручив міністру фінансів Сергію Марченку опрацювати конкретні суспільні потреби українців, на які мають спрямовуватись кошти від заморожених російських активів.

"У сфері політики героїв та створення можливостей для українських ветеранів має бути значно більше активності та результатів, і це відповідальність не тільки профільного міністра, але й усієї системи влади, як центральної, так і обласної та місцевої в громадах", - підкреслив Зеленський.

Зарплати вчителів: новини

Як повідомляв УНІАН, професія вчителя залишається однією з найнижче оплачуваних в Україні. У вересні типова зарплата вчителів становила 12 тис. 500 грн, що на 8,7% більше, ніж у минулому році (11 500 грн).

Нещодавно голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що навіть з доплатами і надбавками зарплата вчителів в не перевищує 16 тис. грн, а молодий вчитель взагалі отримує приблизно 9 тис. Зарплата вчителя становить 60-70% від середньої зарплати по країні.

У вересні повідомлялося, що Міністерство освіти та науки розробило нову систему оплати праці освітян, яка передбачає не лише підвищення зарплат, а й зміну принципу нарахування. Нова система буде вводитися поетапно та за сприятливих умов. Для забезпечення середньої зарплати вчителя на рівні 24 тис. грн система потребує близько 200 млрд грн додаткових коштів.

Вас також можуть зацікавити новини: