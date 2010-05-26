В Іспанії розпочав роботу конгрес Міжнародної федерації журналістів

Кадіс (Іспанія). 26 травня. УНІАН. 270 делегатів із більш як 100 країн беруть участь у світовому конгресі Міжнародної федерації журналістів, який розпочався сьогодні в м. Кадісі, Іспанія.

Як передає кореспондент УНІАН, у звіті Генерального секретаря МФЖ Айдана ВАЙТА, як і у виступах більшості делегатів, було порушено тему безпеки журналістів. Представників Кенії, Алжиру, Палестини, Мексики, Росії однаково турбують загрози життю колег.

Учасники конгресу вшанували пам`ять журналістів, які загинули під час виконання своїх професійних обов’язків.

Подібну проблему у своїй промові порушив і голова Національної спілки журналістів України Ігор ЛУБЧЕНКО. «Наша професія все більше несе загрозу життю колег. Гонорари за наші публікації і передачі нерідко виплачують кулями. І не тільки у «гарячих точках», – сказав він на конгресі.

У рамках конгресу напередодні, 25 травня, була також проведена конференція «200 років свободи преси в Іспанії», приурочена до річниці ухвалення перших іспанських законів, пов’язаних з пресою.

Конгрес МФЖ у Кадісі триватиме до 28 травня.