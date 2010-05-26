Польські пілоти Качинського не мали достатнього досвіду польотів

Варшава. 26 травня. УНІАН. Пілоти літака Президента Польщі Леха Качинського, який 10 квітня розбився під російським Смоленьськом, свідомо спустили машину на висоту 20 метрів.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив сьогодні в ефірі Третьої програми Польського радіо польський представник у Міждержавній авіаційній комісії Едмунт КЛІХ.

Він відзначив, що перед самою катастрофою навігатор пілота озвучував висоту, на якій знаходиться літак, починаючи з 80-70 метрів.

”Пішло далі, дійшло до 20 метрів”, - відповів Е.КЛІХ на запитання ведучого, чи продовжував це робити навігатор у ході подальшого зниження.

”Пілоти усвідомлювали, що знаходяться нижче висоти прийняття рішення”, - сказав він.

Е.КЛІХ дав зрозуміти, що однією з причин катастрофи була погана професійна підготовка пілотів, зокрема, брак необхідних тренувальних польотів на спеціальних симуляторах.

Він додав, що однією з причин катастрофи стала нерівна місцевість, зауваживши, що навігатор надавав дані пілоту про висоту літака на основі радіовисотоміра, незважаючи на те, що екіпаж знав про нерівну місцевість навколо Смоленського летовища.

”Цей випадок спричинений кількома чи навіть більш як десятьма причинами”, - наголосив Е.КЛІХ.

Водночас польський телеканал новин TVN24 повідомив сьогодні з посиланням на власні джерела, що на висоті 80-90 метрів другий пілот дав команду ”відходимо”, але літак продовжував знижуватися.

За даними телеканалу, диспетчер Смоленського летовища дав команду пілотам про підйом, коли літак був на висоті 80 метрів.

Кореспондент TVN24 стверджує, що це ”запізно”, оскільки така команда мала б прозвучати до того, як літак опустився нижче 100 метрів, на яких треба приймати рішення про рішення про посадку чи відхід на запасне летовище.

Довідка УНІАН. Згідно з раніше оприлюдненими даними, екіпаж літака Президента Польщі, отримавши рекомендації від диспетчера скористатись іншим летовищем через сильний туман у Смоленську, вирішив здійснити одну спробу посадки. Для цього літак мав зійти на висоту не нижче 100-120 метрів, після чого командир мав прийняти рішення або посадити літак, або вирушити на запасне летовище.