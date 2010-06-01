У Польщі оприлюднять записи бортових самописців літака Качинського

Варшава. 1 червня. УНІАН. Влада Польщі вирішила оприлюднити сьогодні стенограми записів ”чорних скриньок” літака Президента Польщі Леха Качинського, який розбився 10 квітня під російським Смоленськом.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив прес-секретар польського уряду Павел ГРАСЬ.

За його словами, стенограми будуть оприлюднені через кілька годин після засідання Ради національної безпеки та оборони Польщі, учасникам якого першим представлено дані ”чорних скриньок”.

Прес-секретар заявив, що вирішено оприлюднити усі записи, аби уникнути можливих спекуляцій, і зауважив, що Поляща узгодила це питання з російською стороною. ”Час закінчити хвилю спекуляцій та підозр”, - додав він.

Як сказав П.ГРАСЬ, питання оприлюднення записів обговорив сьогодні вранці голова польського уряду Дональд ТУСК з генеральним прокурором Анджеєм СЕРЕМЕТОМ і міністром юстиції Кшиштофом КВЯТКОВСЬКИМ, які також виступили за їхнє оприлюднення.

Він зауважив, що записи із ”чорних скриньок”, копію якого отримали польські власті вчора від росіян, потребують очищення від шумів, що може зайняти два-три тижні.