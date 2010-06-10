Польща може позбавити ЄАНТК фінансування за гроші ЄС в цьому році

Варшава. 10 червня. УНІАН. Міністерство регіонального розвитку Польщі може позбавити дофінансування проект створення Євро-Азійського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК) за рахунок коштів допомоги Європейського Союзу.

Про це кореспондента УНІАН у Польщі повідомив представник прес-служби міністерства, яке є координатором проектів, співфінансованих за кошти Євросоюзу в рамках програми «Інфраструктура і навколишнє середовище».

Співбесідник агентства відзначив, що міністерство розглядає можливість перенести передбачені на добудову польської ділянки ЄАНТК близько 120 млн. євро на інвестиції, пов`язані із запобіганням паводкам.

Він пояснив такі наміри затягуванням реалізації проекту українцями, що може призвести до того, що Польща не встигне використати виділені їй Євросоюзом кошти до 2016 року.

«Насправді йдеться тільки про проект «Одеса-Броди», і то через те, що українська сторона не особливо проявляє бажання добудувати свою ділянку», - сказав представник прес-служби.

Водночас він відзначив, що міністерство може ухвалити таке рішення тільки після консультацій з міністерством економіки, яке опікується проектом, моніторинговим комітетом, відповідальним за нагляд за проектами, які співфінансуються ЄС.

Він також не виключає, що Польщі доведеться узгоджувати це питання з Європейською Комісією.

«Це ще не вирішене питання, зараз важко щось однозначно сказати», - відзначив представник міністерства.

За словами співбесідника агентства, рішення може бути ухвалене у липні-серпні.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2009 року польські ЗМІ повідомили про можливість виключення проекту ЄАНТК із списку пріоритетних програм, співфінансованих за кошти Євросоюзу, через те, що компанія Pern Przyjazn, яка готує проект, не виконала взятих на себе зобов`язань.

Проект вдалося залишити у списку в серпні 2009 року завдяки тому, що Pern, як координатора ЄАНТК, замінила міжнародна компанія «Сарматія», яка у березні поточного року підписала переддоговір про дофінансування проекту.

Компанія може одержати 25% вартості спорудження польської ділянки ЄАНТК.

Довідка УНІАН. Диверсифікація енергоносіїв є одним з пріоритетних напрямів польської програми «Інфраструктура і навколишнє середовище» з бюджетом на проекти у цій сфері у розмірі 1,7 млрд. євро з 37,6 млрд. євро, передбачених на всі проекти до 2013 року.

Програма розрахована на 2007-2013 роки, але кошти можна використовувати до 2016 року.