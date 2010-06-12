У Брюсселі розпочнеться засідання Європейської Ради

В ході засідання лідери країн-членів ЄС планують, зокрема, схвалити нову Європейську стратегію зайнятості та зростання до 2020 року, визначити позицію ЄС напередодні саміту G-20 в Торонто, обговорити питання подолання наслідків економічної кризи, питання боротьби з кліматичними змінами.

Дата події: 17 червня 2010 року. Час початку: 10:30.