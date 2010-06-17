Польща може спростити візовий режим для бізнесменів з України?

Київ. 17 червня. УНІАН. Республіка Польща може спростити візовий режим для українських бізнесменів.

Про це сказав віце-прем’єр-міністр, міністр економіки Республіки Польща Вальдемар ПАВЛЯК під час зустрічі з президентом Українського союзу промисловців та підприємців Анатолієм КІНАХОМ, що відбулася у Варшаві в рамках проведення засідання Координаційного комітету польсько-української господарської палати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСПП, в ході зустрічі також була досягнута домовленість об’єднати зусилля у розширенні торговельно-економічної співпраці, кооперації українсько-польських підприємств.

Учасники зустрічі погодилися, що Україні та Польщі необхідно розбудовувати інфраструктуру прикордонних територій, збільшувати кількість пунктів пропуску для транспортних засобів та сприяти збільшенню соціально-економічного розвитку регіонів у сфері туризму, торгівлі та транспортних сполучень.

«Нам треба разом працювати над усуненням бар’єрів у веденні господарської діяльності як польських, так і українських бізнесменів, домовлятися про створення спільних підприємств не лише на території України та Польщі, але й в країнах Європейського Союзу», - підкреслив А.КІНАХ.

У свою чергу В.ПАВЛЯК сказав, що Польща залишається лобістом України у питаннях скасування візового режиму для українців з країнами Європейського Союзу, посилення захисту їх прав та інтересів, розширенні економічних контактів, інвестиційної співпраці. Сторони домовилися об’єднати зусилля для ефективної інтеграції України в європейську спільноту.

А.КІНАХ і В.ПАВЛЯК обговорили і питання підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 та відзначили активізацію зусиль, які докладаються як на державному, так і на бізнес-рівнях у розбудові туристичної, транспортної та сервісної інфраструктури обох країн.

Сторони висловили єдину позицію щодо зміцнення енергетичної безпеки України і Польщі як невід’ємної частини енергетичної безпеки Європи, необхідності розширення обсягів транзиту російського газу територією України.

Крім того, президент УСПП та віце-прем’єр-міністр Польщі відзначили доцільність співпраці України та Польщі в сфері розвідки та видобутку корисних копалин.

«Польща і Україна мають один із найбільших товарообігів серед країн Центрально-Східної Європи. Так, за підсумками першого кварталу 2010 року обсяги нашої взаємної торгівлі зросли на 23% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. І сьогодні, коли криза позаду, нам необхідно інтенсивно працювати над збільшенням торговельно-економічної співпраці», - заявив під час зустрічі А.КІНАХ.