Прокуратура Польщі чекає на переклад матеріалів слідства Росії по літаку Качинського

Варшава. 21 липня. УНІАН. Прокуратура Польщі очікує отримати переклад перших матеріалів російського слідства у справі Смоленської авіакатастрофи, переданих російською владою полякам у червні, в серпні.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар Головної військової прокуратури, яка проводить власне розслідування причин авіакатастрофи, Збігнєв ЖЕПА.

Він відмовився коментувати повідомлення польських ЗМІ, згідно з якими, у російських матеріалах є суперечливі свідчення диспетчера Смоленського аеродрому, а також не назвав дату можливого оприлюднення попередніх результатів польського розслідування.

«Це складна справа. Зараз зарано говорити про можливі терміни його завершення», - сказав прес-секретар.

З.ЖЕПА наголосив, що польські слідчі проводять власне розслідування катастрофи й не прив’язуються до термінів завершення слідства, яке оголосили представники російської влади (На цьому тижні росіяни заявили про продовження слідства до жовтня 2010 року – УНІАН).

«Нас ні до чого це не зобов’язує», - сказав він.

Прес-секретар також відзначив, що прокуратура не отримала нових матеріалів від росіян, крім переданих у червні, зауваживши, що польські слідчі не мають важелів, аби пришвидшити передачу необхідних документів.

«Міжнародне законодавство не передбачає жодних чітких часових термінів, а лише говорить, що сторони зобов’язуються надавати якнайширшу правову допомогу та якнайшвидше - в міру можливостей - передавати матеріали», - сказав він.

З.ЖЕПА зауважив, що країна не зазнає жодних санкцій за затягування передачі документів.

Як повідомляв УНІАН, генпрокурор Польщі Анджей СЕРЕМЕТ заявив на початку липня, що росіяни надали матеріали лише за одним із п’яти офіційних звернень, які надіслали польські слідчі в рамках прохання про правову допомогу.

Довідка УНІАН. Авіакатастрофу під Смоленськом 10 квітня розслідує контрольована російською владою Міждержавна авіаційна комісія та Генеральна прокуратура РФ.

Польська прокуратура, згідно з прийнятою формою співпраці, може отримувати матеріали слідства лише в рамках правової допомоги, що переважно займає кілька місяців.

Найпопулярніша польська опозиційна партія „Право та справедливість” критикує польську владу за те, що вона не перебрала у росіян право розслідувати причини катастрофи, в якій загинули кілька десятків польських високопосадовців, серед яких Президент.