Він попередив, що так буде з кожним безпілотником, який потрапить на польську землю.

В ніч проти 10 вересня поточного року повітряний простір Польщі порушили більше десятка російських дронів. Згідно з інформацією, лише чотири безпілотники вдалося збити. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск в соцмережі Х виклав відео, на якому показав рештки російських дронів.

Туск підкреслив, що кожен російський безпілотник, який залетить до Польщі, буде збитим.

"Те, що ви бачите за мною, це рештки російських дронів, які впали на польську землю тієї пам’ятної ночі з дев’ятого на десяте вересня. Так закінчить кожен ворожий дрон, кожен російський дрон, який прилетить на польську землю", - заявив він.

За словами прем'єр-міністра Польщі, країна вкладає мільярди злотих в сучасну польську армію, щоб "захистити польське небо і польську землю від таких об'єктів".

Останні заяви Туска

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Польщі заявив, що його угорський колега Віктор Орбан "зачарований Москвою". Туск вважає, що Орбан хоче побудувати в країні авторитарну модель за зразком Росії. Як зазначив прем'єр Польщі, Угорщина була набагато попереду Польщі в 1989 році, але зараз є однією з найбідніших країн в Євросоюзі. Туск додав, що ті особи, які допустили корупцію щодо європейських фондів, відстали в цій великій гонці за економічним зростанням і процвітанням народу.

Також ми писали, що за словами Туска, Україна готова продовжувати війну з Росією ще два-три роки, але боїться, що конфлікт може розтягнутися на десятиліття. Прем'єр Польщі додав, що Київ стурбований тим, як довго країна зможе витримувати війну - з точки зору і людських втрат, і економіки. При цьому, Туск не сумнівається, що Україна збережеться як незалежна держава. Він додав, що Україна має право завдавати ударів по пов'язаних із Росією цілях у будь-якій точці Європи.

