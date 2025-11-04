Є інформація, що запускати ракету планують з космодрому Ванденберг у Каліфорнії в середу або ж четвер.

Навігаційні попередження вказують на те, що США запланували перше випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) з ядерною боєголовкою, але без озброєння після того, як президент США Дональд Трамп наказав відновити випробування, пише Newsweek.

Видання посилається на власну карту й вирішило отримати офіційний коментар, тому електронною поштою звернулося до Командування глобального удару ВПС США, яке відповідає за МБР і парк ядерних бомбардувальників країни.

Зазначається, що оскільки головні конкуренти США - Росія та Китай продовжують випробовувати свої арсенали, минулого тижня очільник Білого дому наказав Міністерству оборони негайно розпочати випробування ядерної зброї.

Відео дня

Видання додає, що міністр енергетики Кріс Райт уточнив, що випробування не будуть включати реальні вибухи, як ті, що проводилися раніше в США. Проте вони будуть стосуватися всіх інших частин ядерної зброї, щоб переконатися, що вони можуть викликати атомний вибух.

В матеріалі йдеться, що збройні сили США регулярно, кілька разів на рік, проводять випробування свого парку міжконтинентальних балістичних ракет, щоб переконатися в їхній безпеці, надійності, ефективності та практичній придатності для забезпечення стратегічного стримування.

Вказується, що викладач факультету аерокосмічної інженерії Делфтського технологічного університету в Нідерландах Марко Лангброк посилаючись на навігаційні попередження заявив, що найближчий випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III відбудеться між середою та четвергом.

За його даними, запускати ракету планують з космодрому Ванденберг у Каліфорнії, США. Лангброк додав, що ракета досягне полігону Рональда Рейгана для випробування систем протиракетної оборони на атолі Кваджалейн у Маршаллових островах у центральній частині Тихого океану, а також п'яти визначених зон для утилізації уламків.

Якщо ця інформація підтвердиться, то, зазначає видання, траєкторія польоту буде схожою на попередній випробувальний запуск, який відбувся в травні. Тоді неозброєна ракета, оснащена єдиним повертаючимся апаратом, призначеним для перевезення боєголовки, пролетіла на захід приблизно 4200 миль після запуску з Каліфорнії.

Примітно, що це буде вже другий випадок з вересня, коли ядерні сили США провели випробування: тоді підводний човен випустив чотири неозброєні балістичні ракети Trident II D5 Life Extension в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.

Видання посилаючись на дані Проєкту ядерної інформації Федерації американських вчених зазначає, що ВПС США мають 400 міжконтинентальних балістичних ракет Minuteman III, розміщених у штатах Колорадо, Монтана, Небраска, Північна Дакота та Вайомінг, з дальністю польоту понад 6000 миль.

Ядерні випробування в світі: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що США, Росія та Китай є підписантами Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) 1996 року, який забороняє "будь-які випробувальні вибухи ядерної зброї або будь-які інші ядерні вибухи". Але цей договір не набув чинності, оскільки деякі країни, зокрема, США не ратифікували його. В 2023 році Росія скасувала свою ратифікацію договору, посилаючись на те, що Вашингтон цього не зробив. Видання WP вирішило нагадати про ядерні випробування, які проводилися в США, Росії та Китаї.

Також ми писали, що колишні співробітники полігону в США зазначають, що повернення до ядерних випробувань буде дорогим. Ба більше, це також технічно складно буде виконати, оскільки досвід проведення таких робіт втрачено. Пояснюється, що сучасні ядерні дослідження ґрунтуються на комп'ютерному моделюванні та "субкритичних" тестах, й вони не доводять процес до вибуху. До того ж, інфраструктура полігону теж потребує відновлення.

Вас також можуть зацікавити новини: