В Іспанії бик покалічив глядачів кориди

Київ. 19 серпня, УНІАН. Розлючений бик вирвався за огорожу арени для кориди на півночі Іспанії, травмувавши близько 30 глядачів, в числі яких були і діти.

Як передає РІА «Новости», інцидент стався вчора ввечері в невеликому містечку Тафалья провінції Наварра.

Лише через 15 хвилин після того, як бик прорвався через загороджувальний бар`єр і виплигнув на трибуну, співробітникам арени вдалося схопити і вбити буйну тварину.

Поранення людей оцінюються в основному як несерйозні - це гематоми і забої. Один чоловік одержав удар рогом у спину, стан постраждалого не уточнюється.