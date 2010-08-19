Росія передала Польщі 11 томів справи про катастрофу літака Качинського

Київ. 19 серпня. УНІАН. Росія передала Польщі 11 томів кримінальної справи з розслідування катастрофи літака Президента Леха Качиньського, що розбився під Смоленськом 10 квітня.

На офіційній церемонії передачі документів у четвер у Москві були присутні заступник генерального прокурора РФ Олександр ЗВЯГІНЦЕВ і головний військовий прокурор Польщі Кшиштоф ПАРУЛЬСЬКИЙ, передає РІА «Новости».

На зустрічі з журналістами О.ЗВЯГІНЦЕВ повідомив, що Генпрокуратура РФ передала польським колегам запис, зроблений на мобільний телефон, на який знято момент падіння літака. ”Цей запис підтверджує час падіння літака”, - сказав О.ЗВЯГІНЦЕВ.

У свою чергу, К.ПАРУЛЬСЬКИЙ не виключив, що в кримінальній справі із розслідування катастрофи літака Л.Качиньського можуть з`явитися підозрювані.

”Наша головна мета - докопатися до істини. При цьому я не виключаю, що в кримінальній справі можуть з`явитися фігуранти”, - сказав головний військовий прокурор Польщі.

За словами К.ПАРУЛЬСЬКОГО, в переданих документах містяться серйозні докази. ”Ми їм повністю довіряємо”, - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, літак Президента Польщі розбився під Смоленськом вранці 10 квітня 2010 року. На борту перебували 96 людей - 88 пасажирів і вісім членів екіпажу. Не вижив ніхто.

Вони прямували до Катині, аби взяти участь у жалобних заходах на місці масового поховання жертв політичних репресій.

Наприкінці травня Росія передала польській стороні копії записів бортових самописців Ту-154.