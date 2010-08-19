Депутат Європарламенту стурбований ситуацією навколо ”5 каналу” та ТВі

Київ. 19 серпня. УНІАН. Депутат Європейського парламенту, голова делегації Європарламенту у Комітеті парламентської співпраці “ЄС - Україна” Павел КОВАЛЬ стурбований спробами обмежити діяльність телеканалів ТВі і “5 каналу”.

Про це йдеться у листі депутата, адресованому главі Адміністрації Президента Сергію ЛЬОВОЧКІНУ, який є у розпорядженні УНІАН.

“Я глибоко стурбований останньою інформацією про спроби обмежити діяльність телеканалів ТВі і 5-го каналу”, - підкреслив П.КОВАЛЬ.

Як пише депутат, інші члени Європарламенту повідомили його про “факт використання української юридичної системи для обмеження діяльності цих каналів”. “Якщо це дійсно так, це може зашкодити іміджу України у Європейському Союзі”, - заявив П.КОВАЛЬ.

Він нагадує, що образ України після останніх президентських виборів дуже позитивний в очах спостерігачів з країн ЄС, просуваються переговори стосовно зони вільної торгівлі та безвізового режиму, а Президент Віктор ЯНУКОВИЧ розглядається як лідер, який дотримується законів і бажає приєднання України до ЄС.

“Для Києва дуже важливо підтримувати і зміцнювати свою позицію у спільній Європі. Разом з тим для того, щоб це сталося, необхідно забезпечити існування вільних медіа в Україні”, - підкреслив євродепутат.