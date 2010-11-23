Грищенко підписав документ з ЄС без повноважень?

Київ. 23 листопада. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО не був уповноважений на підписання від імені української сторони Протоколу до Угоди про партнерство і співпрацю щодо основних принципів участі у програмах ЄС.

Про це сьогодні повідомляє газета ”Вечерние вести” (№ 215 від 23 листопада 2010 року).

”Єдиним конструктивним результатом саміту стало підписання Протоколу до нині діючої угоди про партнерство і співпрацю, згідно з якою Україна зможе взяти участь у роботі ряду європейських агентств. Протокол відкриває перед Україною ряд непоганих перспектив. Цікаво, що ще 29 січня цього року колишній президент Віктор ЮЩЕНКО доручив підписати цей рамковий документ Андрію ВЕСЕЛОВСЬКОМУ, тодішньому послу України при ЄС. Минулого понеділка Протокол підписував міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО, і, судячи з усього, не мав на це офіційних повноважень, оскільки жодних нових розпоряджень з цього приводу від ЯНУКОВИЧА не надходило”, - пише видання.

Водночас, на думку ”Вечерних вестей”, підвищення статусу підписанта від України до міністра багато про що говорить: ”владі ну дуже хочеться показати, як у неї все добре на європейському фронті і які ”важливі” рішення приносить кожна поїздка українського Президента”.

”До речі, ЯНУКОВИЧ у цьому сенсі не оригінальний: наприкінці своєї каденції його попередник ЮЩЕНКО особистою присутністю ”додавав ваги” навіть таким подіям, як підписання меморандуму між Одеським і Антверпенським портами”, - нагадує газета.

У статті також наголошується, що нинішній саміт зібрав небувалу кількість українських журналістів у Брюсселі. ”Окрім 15 осіб президентського пулу, ще 15 привезла Європейська комісія. Це трохи не створило проблему - через те, що кімната для прес-конференції була невелика, особисто були присутніми на події змогли не всі”, - пише газета.

”Завдяки такому широкому представництву (журналістів - УНІАН), настрій Президенту зіпсувати злегка вдалося, поставивши питання про закон про доступ до інформації і про намір підприємців ініціювати імпічмент. Цей останній викликав усмішку Президента Єврокомісії і ”зачепив” українського лідера, який пустився у довгі і заплутані міркування про те, як налагоджувати діалог з протестувальниками, абсолютно забувши про необхідність робити паузи для послідовного перекладу. Ну що ж, хоча б у Брюсселі до ЯНУКОВИЧА ще можна достукатися. Можливо, в цьому - єдина надія на те, що остаточно ”закрутити гайки” ЯНУКОВИЧУ все ж таки не вдасться”, - резюмується у статті.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Європейський Союз 22 листопада підписали Протокол до Угоди про партнерство і співпрацю щодо основних принципів участі у програмах ЄС.

Протокол підписали міністр закордонних справ України К.ГРИЩЕНКО і комісар ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ.

Протокол передбачає, що представники України зможуть брати участь у статусі спостерігачів у програмах, а також у складі керівних комітетів тих програм, яким Україна надаватиме фінансову підтримку.

Зокрема, список передбачає можливість співпраці третіх країн з 20 агентствами ЄС у рамках 18 програм Євросоюзу, відкритих для співпраці з третіми країнами.

Угода про партнерство і співпрацю між Україною і ЄС набула чинності 1 березня 1998 року.