Президент Румунії не довіряє Росії

Київ. 30 листопада. УНІАН. Президент Румунії Траян БЕСЕСКУ заявив, що Бухарест не довіряє Росії через присутність російських військ поряд із румунським кордоном, у Придністров`ї, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство «Франс Прес».

«Ми не почуваємося комфортно, оскільки російські війська розгорнені уздовж нашого північного кордону - в Придністров`ї. Нас зовсім не влаштовує і факт продовження Росією договору про базування її флоту в Севастополі», - заявив Т.БЕСЕСКУ в інтерв`ю румунській газеті Romania Libera.

Оперативна група російських військ (ОГРВ) у невизнаному Придністров`ї є наступницею 14-ї загальновійськової армії РФ і налічує близько 1,5 тисячі військовослужбовців. Основними завданнями ОГРВ є підготовка військовослужбовців для участі у миротворчій операції і охорона складів з боєприпасами у Колбасному, за 120 кілометрів на північ від Тирасполя.

За оцінкою фахівців, на складах ОГРВ залишається близько 19 тисяч тонн боєприпасів. Для їх вивезення буде потрібно не менш як 35 ешелонів. Планомірне вивезення військового майна з Придністров`я до Росії було припинене наприкінці 2003 року через черговий виток напруженості у відносинах Кишинева і Тирасполя, викликаного зривом підписання меморандуму про врегулювання придністровської проблеми.

Миротворчу операцію в Придністров`ї здійснюють Спільні миротворчі сили, до складу яких входять 402 російських військовослужбовця, 492 - придністровських, 355 - молдавських і десятеро військових спостерігачів від України. Службу миротворці несуть на 15 стаціонарних постах і КПП, які розміщені на ключових ділянках зони безпеки.

На думку Т.БЕСЕСКУ, не більше довіри до Бухареста і у Москви.

«Якщо Росія так доброзичливо ставиться до держав Чорного моря, чому тоді їй потрібний такий великий флот у такому маленькому морі?», - питає Т.БЕСЕСКУ.

Нагадаємо, 21 квітня 2010 року Росія і Україна підписали угоду, якою продовжили перебування Чорноморського флоту РФ в Криму після 2017 року на 25 років з можливістю подальшої пролонгації дії угоди на п`ятирічні періоди за взаємною згодою сторін.

Основними завданнями Чорноморського флоту Росії на даний час є: захист економічної зони і районів виробничої діяльності, припинення незаконної виробничої діяльності; забезпечення безпеки судноплавства; виконання зовнішньополітичних акцій уряду в економічно важливих районах Світового океану (візити, ділові заходи, спільні навчання, дії у складі миротворчих сил та інші), зазначає російське агентство.