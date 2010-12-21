Україна занепокоєна непропорційним застосуванням сили в Білорусі

Київ. 21 грудня. УНІАН. Міністерство закордонних справ України занепокоєне непропорційним застосуванням сили під час акцій протестів на президентських виборах у Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

За його словами, у МЗС України уважно спостерігають за розвитком ситуації у Республіці Білорусь після виборів Президента 19 грудня.

О.ВОЛОШИН наголосив, що Україна базуватиме свої оцінки перебігу кампанії та результатів виборів на основі висновків місії міжнародних спостерігачів, до якої входили також і представники України, що представляли Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини та Парламентську Асамблею ОБСЄ.

«Разом з тим, викликає занепокоєння непропорційне застосування сили проти учасників акції протестів і журналістів, сутички представників опозиції з силами правопорядку та затримання деяких кандидатів», - сказав О.ВОЛОШИН.

Він також зауважив, що зараз перевіряється інформація про наявність серед затриманих громадян України.

О.ВОЛОШИН наголосив, що Україна зацікавлена у подальшому прогресі і консолідації демократичних цінностей у Республіці Білорусь та виступає за продовження активного діалогу з офіційним Мінськом.